Via Meret, il Napoli valuta due nomi da affiancare a Milinkovic-Savic

vedi letture

Il club starebbe già valutando alcuni profili giovani da affiancare a Vanja Milinkovic-Savic in vista della prossima stagione.

Il Napoli comincia a muoversi anche sul fronte portiere, consapevole che il futuro della porta azzurra potrebbe cambiare nei prossimi mesi con l'addio di Alex Meret. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club starebbe già valutando alcuni profili giovani da affiancare a Vanja Milinkovic-Savic in vista della prossima stagione.

Il quotidiano spiega che “il Napoli si guarda intorno per il sostituto di Meret” e tra i nomi monitorati dal club azzurro ci sarebbero Konstantinos Tzolakis e Noah Atubolu, entrambi classe 2002 e considerati profili di prospettiva molto interessanti.

Tzolakis, portiere greco cresciuto nell’Olympiacos , viene seguito da tempo da diversi club europei grazie alle sue qualità tra i pali e alla personalità mostrata nonostante la giovane età. Atubolu, invece, si è messo in evidenza con il SC Freiburg, attirando attenzioni importanti soprattutto in Bundesliga.

Il Mattino sottolinea comunque come la questione non rappresenti ancora un’emergenza immediata per il Napoli: “Non è una questione che toglierà il sonno, ma andrà risolta prima di prolungarsi troppo”.