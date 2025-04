Cds: "McTominay è il miglior colpo della Serie A! 30mln spesi benissimo"

"McTominay è il miglior acquisto della Serie A" scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola che esalta l'arrivo a Napoli dello scozzese e dunque anche il lavoro della dirigenza per averlo portato a Napoli: "Per distacco. Trenta milioni spesi non bene, benissimo. Una cifra che fa comprendere anche quanto siano astrusi (e ottusi) il calciomercato e i suoi burattinai".

E ancora: "Perché Scott McTominay era ed è un calciatore fatto e finito. Mentre altri club si sono tuffati alla ricerca di nomi esotici, il Napoli ha piazzato un colpo alla Conte. Uno di quei colpi all’insegna del pragmatismo. Spendi ovviamente. Perché uno come McTominay devi pagarlo anche se ad agosto aveva 27 anni (adesso 28). Ma porti a casa un calciatore fatto e finito. Di bosco e di riviera".