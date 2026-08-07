Allegri cambia il modo di gestire De Bruyne: la principale differenza con Conte

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Massimiliano Allegri considera Kevin De Bruyne un fuoriclasse e vuole riportarlo ai suoi livelli migliori dopo una stagione complicata.

Massimiliano Allegri punta forte su Kevin De Bruyne e vuole renderlo uno dei cardini del suo nuovo Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese ha totale fiducia nelle qualità del centrocampista belga, reduce da una stagione condizionata da un serio infortunio e da una collocazione tattica che non sempre gli aveva permesso di esprimersi al meglio durante la gestione di Antonio Conte. Con Allegri lo scenario è destinato a cambiare e l'ex Manchester City sarà messo nelle condizioni di tornare protagonista.

Allegri lo tratterà da fuoriclasse, a differenza di Conte

La Gazzetta dello Sport sottolinea la considerazione speciale che Allegri nutre nei confronti del belga: "Vede corridoi dove altri vedono ostacoli, ha il senso del gioco, anticipa col pensiero ciò che accadrà da lì a poco. Ecco, come fanno i fuoriclasse. E Massimiliano Allegri lo tratterà come tale, a differenza del suo predecessore". Il quotidiano aggiunge: "È vero che in un gruppo tutti sono uguali e tutti devono mettere la squadra al primo posto, ma poi esistono le eccezioni. De Bruyne è una stella, uno dei centrocampisti più forti al mondo dell'ultimo decennio. Impossibile non riservargli un'attenzione particolare".