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Gazzetta dello Sport: "Spalletti all'assalto dell'Inter"
La Gazzetta dello Sport apre con una lunga intervista ad Hakan Calhanoglu che conferma la sua voglia di restare in nerazzurro, anzi di attendere una chiamata dal club per il rinnovo. Una battuta, poi anche sul trapianto dei capelli che ha fatto molto sorridere sui social.
Spazio poi anche alle altre squadre con il Milan che punta tutto su Goncalo Ramos, la Roma di Gasperini alla ricerca di un trequartista.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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