Lukaku atteso tra oggi e domani in ritiro, ma ci credono in pochi

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Teoricamente Romelu Lukaku dovrebbe presentarsi tra oggi e domani a Castel di Sangro, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ma la sua presenza nel ritiro azzurro appare improbabile. "Ci credono in pochi", si legge. Il belga aveva infatti ricevuto dal club il permesso di rientrare più tardi e, con la cessione ormai all’orizzonte, è in attesa di definire il proprio futuro lontano da Napoli. Però al momento l'addio non si sblocca.