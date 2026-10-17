Prima pagina Occhio alla penna, Cds: Napoli, Inter e Roma in campo dopo le delusioni europee

Il quotidiano parla di “sole trappole” per le tre eurodeluse, impegnate nella settima giornata di Serie A tra Venezia, Bologna e Roma.

In campo le eurodeluse. Occhio alla penna” titola oggi il Corriere dello Sport, in apertura sulla settima giornata di campionato. Il quotidiano parla di “solo trappole” per Napoli, in campo alle 15 a Venezia, Inter, impegnata alle 18 a Bologna, e Roma, attesa alle 20.45 contro il Genoa: tre squadre reduci dalle difficoltà in Europa e chiamate a ritrovare il successo contro avversarie sulla carta più abbordabili.

Venezia-Napoli, Allegri lancia Lucca e rinuncia a Hojlund e De Bruyne

“Max lancia Lucca, Chivu senza Toro, Gasp dimezzato” è il sottotitolo della copertina. A Venezia Allegri rinuncia a Hojlund e a KDB, mentre gli interisti vanno a Bologna ricordando precedenti amari contro i rossoblù, privi di Lautaro Martinez. Dopo l’esperienza di Mourinho, i giallorossi ritrovano invece De Rossi sulla panchina del Genoa, ma con una lunga lista di assenti: out Malen, Koné, Svilar, Dybala e Cristante.

Serie A, 7ª giornata: Raimondo fa sognare il Frosinone, la Juve pensa a Wolte dietro Kolo

Spazio anche ai risultati di ieri sera: Antonio Raimondo ha firmato una tripletta nel 4-2 del Frosinone sul Sassuolo, un successo che proietta i ciociari in zona Champions League. In casa Juventus, invece, il giornale racconta come l’idea di Spalletti sia quella di schierare Wolte, il gigante tedesco, dietro a Kolo Muani. Il programma del weekend prosegue domani con Udinese-Lecce, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta e Juventus-Lazio, mentre lunedì sono in campo Monza-Cagliari e Parma-Torino. Fuori dal calcio, spazio ai Mondiali su pista con l’oro e il record di Jonathan Milan e il terzo posto di Filippo Ganna nell’inseguimento.