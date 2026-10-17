Prima pagina Venezia-Napoli, la Gazzetta anticipa la mossa di Allegri: azzurri col doppio regista

Alle 15 il Napoli scende in campo a Venezia con una novità tattica: secondo il quotidiano, Allegri è pronto a schierare due registi a centrocampo.

Oggi alle 15 il Napoli va in scena a Venezia, per la settima giornata di Serie A, con la squadra di casa ancora ferma a quota zero in classifica. La Gazzetta dello Sport anticipa nelle pagine interne la scelta tattica di Massimiliano Allegri, che dovrebbe affidarsi al doppio regista in mezzo al campo. Gli azzurri arrivano alla sfida con 10 punti, in nona posizione, in una classifica corta in cui l’Inter di Chivu e la Lazio comandano a 16, davanti alla Roma a 14.

Tresoldi per il Milan: Cardinale vuole il bomber che ha affondato l’Inter

In apertura la Gazzetta dedica la copertina al calciomercato del Milan: “Tresoldi per il Milan”, con il presidente Cardinale che vuole il bomber del Bruges, tra l’altro tifoso rossonero. Il Diavolo è sulla punta classe 2004 che ha affondato l’Inter in Champions League con una tripletta, forte di 53 milioni a bilancio da utilizzare sul mercato. Intanto in campionato il Milan è sesto a 12 punti e domani affronta l’Atalanta alle 18.

Serie A, la settima giornata: Inter e Roma contro gli infortuni, Raimondo trascina il Frosinone

Il quotidiano fa il punto anche sulle altre gare di giornata: a Bologna, contro l’Inter, tocca a Pio Esposito raccogliere l’eredità di Lautaro Martinez, mentre la Roma di Gasperini ritrova il giovane Mora e Castro all’attacco contro il Genoa. Ieri sera, intanto, il Frosinone ha battuto il Sassuolo 4-2, con Antonio Raimondo che ne ha fatti altri tre e raggiunge quota 7 gol, issandosi in vetta alla classifica marcatori. Nelle pagine di sport spazio anche alle parole di papà Conceiçao sulla reazione del figlio Francisco a Vigo (“Ma Spalletti ha ragione”) e al record di Jonathan Milan nell’inseguimento ai Mondiali di ciclismo su pista.