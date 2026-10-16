Delusione Champions non ferma i tifosi: 1000 biglietti per Venezia, assalto anche a Monza

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Napoli, mille tifosi a Venezia: biglietti esauriti in dieci minuti. Quasi sold out anche il settore ospiti per Monza.

La passione dei tifosi del Napoli non conosce crisi, nonostante un avvio di stagione complicato e le recenti delusioni in Champions League. Come racconta Repubblica, saranno mille i sostenitori azzurri presenti domani, sabato 17 ottobre, allo stadio Penzo per la sfida contro il Venezia, in programma alle ore 15. I biglietti riservati al settore ospiti sono andati esauriti in appena dieci minuti dall'apertura della vendita, confermando l'entusiasmo di una tifoseria pronta a sostenere la squadra di Massimiliano Allegri anche dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro il Villarreal. I possessori della Fidelity Card hanno risposto immediatamente alla chiamata, garantendo una presenza importante in una trasferta che rappresenta un'occasione di riscatto per il Napoli. La sfida, però, nasconde diverse insidie: il Venezia è ultimo in classifica con zero punti e sei sconfitte consecutive, ma ha appena affidato la panchina a Davide Nicola dopo l'esonero di Giovanni Stroppa. Tra gli avversari ci sarà anche l'ex azzurro Juan Jesus, protagonista dei due scudetti conquistati con il Napoli e destinato a ricevere un'accoglienza calorosa dai suoi vecchi tifosi.

Febbre azzurra anche per Monza: quasi esauriti i 2.600 biglietti del settore ospiti

L'entusiasmo dei sostenitori partenopei non si limita alla trasferta di Venezia. Secondo quanto riferisce il quotidiano, anche per Monza-Napoli, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Brianteo, la richiesta di biglietti è elevatissima. La prevendita, iniziata giovedì 15 ottobre, ha fatto registrare subito numerose richieste per il settore ospiti, la Curva Nord, che dispone di circa 2.600 posti. Al momento della pubblicazione dell'articolo ne restavano pochissimi disponibili, a testimonianza di un sostegno che continua indipendentemente dai risultati. Due trasferte ravvicinate e una risposta significativa da parte del pubblico azzurro, che spera di accompagnare il Napoli verso una ripresa in campionato.