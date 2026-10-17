Prima pagina “Inter, Roma e Napoli: ripartenza da brividi”, Tuttosport: Allegri a Venezia spera in Lucca

Le tre squadre in campo dopo il ko in Champions League ripartono tra ansie, dubbi e assenze: il Napoli di Allegri si affida al centravanti ex Udinese.

“Inter, Roma e Napoli: ripartenza da brividi” titola oggi Tuttosport, che dedica la copertina alle eurodeluse impegnate nella settima giornata di Serie A dopo il ko in Champions League. Chivu dopo Lautaro perde anche Pavard e a Bologna si affida a Pio Esposito, Gasperini con il Genoa deve rinunciare a Dybala e Malen e davanti si affida a Castro, mentre Allegri a Venezia spera in Lucca. Gli azzurri scendono in campo alle 15 con 10 punti in classifica, in ottava posizione, contro un Venezia ancora fermo a quota zero.

Juventus, Spalletti: “Wolte, Kolo e più cross. Avanti, Juve!”

Spazio anche alla Juventus, che si riparte dalle due punte di Vigo: Spalletti sta cominciando a considerare il doppio centravanti un’opzione, non soltanto a partita in corso. Serena commenta: “Si completano bene. Ma bisogna buttare palle in mezzo...”. Il tecnico fa leva sulle cose buone, dal lavoro anche psicologico su Cambiaso alla scoperta di Sarr, e domani contro la Lazio torna Celik, mentre Conceiçao rischia.

Fila 100, ritorno al futuro: il Torino celebra il centenario del suo campo storico

Tuttosport racconta anche l’apertura del leggendario campo del Toro, che celebra oggi il centenario aprendosi al domani: dalle 9 alle 20 la gente potrà accedere al cortile che una volta era la casa dei granata e che oggi è un bunker per il club di Cairo, ma la speranza dei tifosi resiste. I campioni dello scudetto ‘76 chiedono: “Il Museo lì per i nostri giovani”. In chiusura, il quotidiano celebra il “Gran Milan”: Jonathan Milan prima ha riscritto il primato del mondo e poi ha dominato la finale dell’inseguimento a Shanghai, fermando il cronometro a 3'58"850, oltre 60 km/h di media, prima di battere il danese Madsen, con Ganna di bronzo e l’ottavo trionfo azzurro nelle ultime undici edizioni.