Prima pagina Allegri contro i fantasmi di Venezia: “Siamo forti”. Il Mattino svela il turnover del Napoli

Il quotidiano apre lo sport con la sfida delle 15 al Penzo: Hojlund e De Bruyne a riposo, chance da titolare per Lucca nel Napoli di Allegri

Allegri contro i fantasmi di Venezia: «Siamo forti»” titola oggi Il Mattino, che dedica il grande richiamo di prima pagina alla trasferta lagunare del Napoli. Il tecnico azzurro fa turnover: riposano Hojlund e De Bruyne, mentre in attacco gioca Lorenzo Lucca, che ha l’occasione di una maglia da titolare. Gli azzurri tornano in campo alle 15 contro il Venezia, e il quotidiano, con gli approfondimenti di Angelo Rossi e Pino Taormina alle pagine 15 e 16, racconta anche il clima con cui Allegri prova a esorcizzare i fantasmi di una gara che sulla carta sembra alla portata.

Il Mattino, i commenti: “Un weekend nel segno di Napoli” e il paradosso di una squadra che ferisce anche quando vince

Nello spazio dedicato ai commenti, Francesco De Luca firma “Calcio e basket, un weekend nel segno di Napoli”, con un’analisi sull’impegno contemporaneo delle squadre cittadine. Guido Trombetti sceglie invece un titolo più provocatorio: “Se la squadra ferisce a morte anche quando vince”, richiamando nell’incipit il capolavoro “Ferito a morte” di Raffaele La Capria, un parallelo letterario per raccontare le contraddizioni di un Napoli ancora in cerca di certezze.

Prima pagina Il Mattino: caro carburanti ferma il Mezzogiorno, Leone sente Putin, decreto bollette

Fuori dal calcio, il quotidiano apre con “Leone sente Putin: ora la tregua”: il Papa chiede al presidente russo lo stop dei bombardamenti su Olenshky per favorire l’arrivo di aiuti ai civili assediati, mentre lo zar dichiara sostegno all’iniziativa ma attribuisce a Zelensky la responsabilità della crisi umanitaria. Spazio anche al caro carburanti, con agricoltori e trasportatori in sciopero dalla Sicilia alla Campania e la protesta che “ferma il Mezzogiorno”, con l’allarme lanciato dalle aziende per la paralisi della logistica. Sul fronte economico, “Decreto bollette, intesa con l’Europa”: Meloni parla di prezzi più contenuti, con un tetto al costo del gas fissato a 58,9 euro al Mwh per 18 mesi. Non manca la prima messa di padre Robert, il Papa che celebra al Gemelli, e il ricordo dei quarant’anni di Futuro Remoto alla Città della Scienza.