De Bruyne, Allegri prepara la svolta: nuova posizione e cambio modulo per esaltarlo

Allegri studia come valorizzare De Bruyne: possibile posizione più avanzata e ipotesi 3-4-2-1 per il Napoli.

Kevin De Bruyne è chiamato a diventare sempre più centrale nel Napoli di Massimiliano Allegri. Come sottolinea oggi Il Roma, il belga ha mostrato con la sua nazionale segnali importanti, soprattutto dal punto di vista fisico e della condizione. Il quotidiano evidenzia però una differenza rispetto al rendimento in azzurro: “A sei cinque giorni dalla gara di Firenze, Kevin sembra un altro giocatore. Non è una questione fisica, ma di atteggiamento tattico”. Un tema sul quale Allegri dovrà lavorare per riuscire a sfruttare maggiormente le qualità del centrocampista.

De Bruyne più vicino alla porta: Allegri valuta il 3-4-2-1

Una delle soluzioni allo studio durante la sosta è quella di avvicinare De Bruyne alla porta, liberandolo da alcuni compiti nella costruzione bassa e permettendogli di incidere maggiormente negli ultimi metri. Il quotidiano napoletano ipotizza anche un possibile passaggio al 3-4-2-1, sistema che consentirebbe al belga di agire più avanti e con maggiore libertà insieme agli altri uomini offensivi. La pausa diventa così un’occasione importante per Allegri, che dovrà trovare il modo di inserire De Bruyne in un sistema capace di valorizzarne visione, qualità nell’ultimo passaggio e capacità di arrivare alla conclusione.