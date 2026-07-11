Prima le cessioni, poi il mercato: Manna al lavoro per piazzare gli esuberi

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Il Napoli lavora alle cessioni: Hull City su Milinkovic-Savic, Schalke interessato a Lindstrom. Valutazioni anche su Rao e Zerbin.

Prima di accelerare ulteriormente sul mercato in entrata, il Napoli è chiamato a sfoltire la rosa. Secondo La Gazzetta dello Sport, diversi giocatori sono al centro di valutazioni e trattative che potrebbero sbloccare le prossime operazioni.

Sirene inglesi per la porta: Hull City su Milinkovic-Savic

Tra i nomi più caldi c'è Vanja Milinkovic-Savic, finito nel mirino dell'Hull City. Il club inglese vorrebbe il portiere serbo in prestito oneroso, ma senza obbligo di riscatto, formula che al momento non convince pienamente il Napoli e sulla quale si continuerà a trattare.

Schalke su Lindstrom, Frosinone segue Hasa

Lo Schalke 04 ha effettuato un sondaggio per Jesper Lindstrom, acquistato dal Napoli nell'estate 2023. I tempi, però, non sembrano brevi. Nel frattempo il Frosinone ha chiesto informazioni per Kevin Hasa e continua a monitorare anche Alessio Zerbin, senza sviluppi immediati.

Rao tra ritiro e possibile prestito

Resta infine da definire il futuro di Rao. Il giovane esterno sarà osservato da Massimiliano Allegri durante il ritiro estivo, ma il Palermo insiste per averlo subito in prestito in Serie B. La decisione verrà presa nelle prossime settimane, dopo le valutazioni dello staff tecnico.