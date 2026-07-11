Fiorentina, Zeballos può favorire Paratici su Noa Lang: la situazione

Fiorentina, Zeballos può favorire Paratici su Noa Lang: la situazioneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:15Rassegna Stampa
di Daniele Rodia
Lang del Napoli è tra le alternative seguite dalla Viola per le corsie offensive. L'arrivo di Zeballos in azzurro potrebbe favorire la partenza.

Tra le alternative seguite dalla Fiorentina per il reparto degli esterni d'attacco, resta vivo l'interesse per Noa Lang del Napoli, un profilo particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Fabio Paratici. L'olandese classe 1999 è nel mirino della società viola ormai da diverse settimane, con il club toscano che continua a valutare la possibilità di portarlo a Firenze.

Zeballos al Napoli apre uno spiraglio: la concorrenza offensiva aumenta

L'eventuale arrivo in azzurro di Exequiel Zeballos, esterno argentino del Boca Juniors attualmente nel mirino del Napoli, potrebbe aumentare la concorrenza nel reparto offensivo e aprire così alla partenza dell'olandese, seguito con insistenza dalla società viola. Questo scenario potrebbe rappresentare lo sblocco della trattativa che Paratici sta provando a accelerare.

Fiorentina, tanti nomi per le corsie: Bakayoko, Aranda e Volpato

Parallelamente, la dirigenza continua a valutare anche altri nomi per rinforzare le corsie offensive: restano infatti sotto osservazione Bakayoko del Lipsia, Aranda del Boca Juniors e Volpato del Sassuolo. L'obiettivo è imprimere un'accelerazione alle operazioni di mercato nei prossimi giorni, così da mettere a disposizione di Fabio Grosso i nuovi innesti il prima possibile, come riporta il Corriere dello Sport.