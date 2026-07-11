Tutto pronto a Dimaro: la decisione sugli allenamenti a porte aperte

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Tra meno di una settimana partirà la stagione estiva azzurra. Martedì la presentazione ufficiale del nuovo tecnico, quindi raduno e visite mediche.

L'attesa è ormai conclusa. La stagione 2026-2027 è pronta al via, con gli azzurri che tra meno di una settimana inizieranno il loro ciclo di allenamenti in ritiro presso Dimaro Folgarida, guidati da Massimiliano Allegri. Prima dell'esodo trentino, tuttavia, è prevista la conferenza di presentazione del tecnico alla stampa e al pubblico, fissata per martedì 14 luglio alle ore 11:30, e il raduno presso la struttura di Castel Volturno dove verranno effettuate le visite mediche per gli elementi che saranno coinvolti nella preparazione estiva.

Allegri e la rosa: solo i convocati a Dimaro, gli esuberi restano in ritardo

Non tutti gli effettivi della rosa verranno inclusi da Allegri nella spedizione verso il ritiro trentino. Numerosi elementi considerati esuberi rimarranno nella capitale partenopea in attesa di completare il loro trasferimento ad altri club. Come riporta l'edizione odierna di Il Mattino, il tecnico ha già stabilito anche le modalità di lavoro durante la preparazione estiva, una scelta che riguarda direttamente i rapporti con il pubblico e i media.

Dimaro a porte aperte: l'eccezione di Allegri a Castel di Sangro

Una peculiarità che contraddistingue il Napoli tra i principali club: tutti gli allenamenti durante il ritiro presso Dimaro Folgarida saranno aperti al pubblico, senza eccezioni. La location montanare del Trentino garantisce ai supporters la possibilità di assistere tanto alle sedute mattutine quanto a quelle pomeridiane. Diverso sarà l'approccio durante la fase successiva: solo una volta trasferitosi a Castel di Sangro, Allegri prevede di effettuare gli esercizi di natura tattica con accesso limitato. Tuttavia, questo meccanismo non sarà applicato dal primo giorno della nuova stagione.