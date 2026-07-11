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Prima le cessioni, poi Zeballos. CDS: “Manna lavora al rinnovo di Vergara”

Prima le cessioni, poi Zeballos. CDS: “Manna lavora al rinnovo di Vergara”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Prima le cessioni, poi la firma di Dani Zeballos con il Napoli. L'argentino ha già un accordo sul contratto con una durata di 4 anni, ma attende la svolta così come scritto in prima pagina quest'oggi dal Corriere dello Sport. Ed intanto Manna, il direttore sportivo azzurro, lavora al rinnovo della stella del Napoli Antonio Vergara: lunedì ci sarà l'incontro con l'agente.

Nella prima pagina del Corriere, spazio ovviamente alla semifinale guadagnata dalla Spagna con la vittoria sul Belgio per 2-1: martedì sarà un clasico mundial contro la Francia!