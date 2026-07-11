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"Sempre Merino, avanti Spagna", Gazzetta: "Chivu cambia l'Inter"
"Sempre Merino. Avanti Spagna". La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre con la vittoria della Spagna, che ieri sera ha eliminato il Belgio e conquistato la semifinale del Mondiale contro la Francia. "Chivu non vede l'ora. Sarà un'altra Inter", è invece la promessa sempre della rosea sull'Inter e i cambiamenti attesi per la nuova stagione.
Spazio in prima pagina anche per la super prestazione di Jannik Sinner che avanza in finale battendo Novak Djokovic per 3-0. Domenica a pranzo, gara finale a Londra contro Zverev!
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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