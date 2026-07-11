Prima pagina
"Tutti a Napoli per Luna Rossa", Il Mattino: "E’ l'evento dell'anno"
Taglio alto in prima pagina per lo spettacolo delle regate che da settembre sarà protagonista con l'America's Cup nel Golfo di Napoli: tutti a Napoli per Luna Rossa. Il Ceo del team Max Sirena è sicuro: "è l'evento dell'anno".
Al centro spazio alla vittoria di Sinner contro Djokovic che assicura la seconda finale consecutiva a Wimbledon.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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