A Dimaro con un gruppo extra-large: ecco quanti saranno, presente anche Gilmour

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Da lunedì inizia la stagione del Napoli. Assenti i giocatori impegnati al Mondiale, ma ci sono tanti elementi attualmente sul mercato

Massimiliano Allegri arriverà lunedì a Napoli e in giornata è atteso anche al centro sportivo di Castel Volturno per una prima riunione operativa. In tutto questo, la stagione della squadra partirà ufficialmente all’inizio della prossima settimana, con tre giorni di test atletici e visite mediche. Poi, venerdì mattina, il gruppo si trasferirà a Dimaro Folgarida.

Chi parte per il ritiro? Assenti i giocatori impegnati al Mondiale

I calciatori convocati per la fase di lavoro in Trentino saranno tra i 30 e i 35. Come ricorda il Corriere dello Sport, mancheranno i reduci dal Mondiale: McTominay, Olivera e Lang, già eliminati al primo turno, potrebbero raggiungere i compagni in Val di Sole una volta esaurito il periodo di vacanza e in assenza di permessi supplementari; De Bruyne e Lukaku, invece, si rivedranno direttamente a Castel di Sangro.

Gimour ci sarà. Presenti anche tanti giocatori in uscita

Gilmour, fermo per un problema a un ginocchio costretto a rinunciare al Mondiale con la Scozia, partirà per le Dolomiti e sarà valutato dallo staff medico. Ci saranno Lucca, Marianucci e Folorunsho, appena rientrati dai prestiti al Nottingham Forest, al Torino e al Cagliari, mentre Zerbin dovrebbe restare in sede (trattativa aperta con il Frosinone). Il Napoli sta valutando di portare in Trentino anche Lindstrom e Cajuste (c'è il Genoa), destinati alla cessione.