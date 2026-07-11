Nazionale, Ct Conte o Mancini: Malagò frena, la Serie A vuole dire la sua

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Il presidente Figc puntava a chiudere entro il weekend, ma il nodo direttore tecnico resta aperto. Sullo sfondo la corsa a due per la panchina azzurra.

Giovanni Malagò aveva annunciato di voler chiudere la questione entro il weekend, almeno per quanto riguarda la figura del direttore tecnico della Nazionale. Siamo però già a sabato e, come riporta Tuttosport, la decisione non risulta ancora superata, nonostante il presidente della Figc continui a lavorare senza sosta sul dossier.

Ct Nazionale, è corsa a due tra Conte e Mancini

Una volta risolta la questione del dt, la Figc dovrà affrontare la scelta del ct, con il testa a testa ormai delineato tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Se dipendesse solo da Malagò, la questione sarebbe già chiusa con la chiamata al "Mancio", che il presidente rivedrà peraltro a inizio settimana in occasione della Partita del Cuore.

Il nodo economico: la Serie A e l'assemblea del 23 luglio

A frenare l'ipotesi Mancini è la contrarietà di una parte dei club di Serie A. Su proposta di Beppe Marotta, il 23 luglio è in programma un'assemblea in cui le società discuteranno la possibilità di contribuire economicamente al nuovo corso della Nazionale, con la promessa aggiuntiva di una maggiore disponibilità nel concedere i propri calciatori per gli impegni azzurri.