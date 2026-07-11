Nazionale, Ct Conte o Mancini: Malagò frena, la Serie A vuole dire la sua
Giovanni Malagò aveva annunciato di voler chiudere la questione entro il weekend, almeno per quanto riguarda la figura del direttore tecnico della Nazionale. Siamo però già a sabato e, come riporta Tuttosport, la decisione non risulta ancora superata, nonostante il presidente della Figc continui a lavorare senza sosta sul dossier.
Ct Nazionale, è corsa a due tra Conte e Mancini
Una volta risolta la questione del dt, la Figc dovrà affrontare la scelta del ct, con il testa a testa ormai delineato tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Se dipendesse solo da Malagò, la questione sarebbe già chiusa con la chiamata al "Mancio", che il presidente rivedrà peraltro a inizio settimana in occasione della Partita del Cuore.
Il nodo economico: la Serie A e l'assemblea del 23 luglio
A frenare l'ipotesi Mancini è la contrarietà di una parte dei club di Serie A. Su proposta di Beppe Marotta, il 23 luglio è in programma un'assemblea in cui le società discuteranno la possibilità di contribuire economicamente al nuovo corso della Nazionale, con la promessa aggiuntiva di una maggiore disponibilità nel concedere i propri calciatori per gli impegni azzurri.
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