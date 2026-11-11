Tensione tra Lang e i tifosi: Manna segue l'alternativa in casa Chelsea

Il futuro di Noa Lang al Napoli potrebbe tornare in discussione dopo quanto accaduto domenica al Maradona durante la sfida contro la Lazio.

Il futuro di Noa Lang al Napoli potrebbe tornare in discussione dopo quanto accaduto domenica al Maradona durante la sfida contro la Lazio. Come racconta il Corriere dello Sport, l'esterno olandese sta attraversando un periodo di crescita sul piano delle prestazioni, ma lo scontro con una parte della tifoseria ha inevitabilmente alimentato interrogativi sulla sua permanenza in azzurro.

Napoli, tensione tra Lang e i tifosi: Manna segue Bynoe-Gittens del Chelsea

Lang, recentemente premiato in Olanda con un disco d'oro per il suo ultimo singolo musicale pubblicato con il nome d'arte Noano, è stato tra i migliori del Napoli contro la Lazio. Le sue prestazioni stanno migliorando progressivamente, soprattutto in termini di intensità e incisività. Tuttavia, gli insulti ricevuti dagli spalti e l'invito a lasciare Napoli rappresentano un episodio che potrebbe avere ripercussioni sul rapporto tra il calciatore e l'ambiente.

Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi. Oltre all'interesse per il giovane Cacciamani del Torino, il Corriere dello Sport segnala anche il nome di Jamie Bynoe-Gittens, 22enne inglese del Chelsea, tra i profili seguiti dal club azzurro.