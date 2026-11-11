Allegri si gioca tutto in sette partite, Il Roma: "Rischia l'esonero prima di gennaio"
Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli potrebbe dipendere dalle prossime sette partite che attendono gli azzurri dopo la sosta per le nazionali. Come sottolinea Il Roma, il tecnico livornese è chiamato a una svolta immediata per risollevare una squadra in difficoltà sia nei risultati che in classifica.
Napoli, sette partite decisive per il futuro di Allegri
Si ripartirà dalla sfida casalinga contro il Torino, con Allegri che dovrebbe ritrovare Favasuli e Neres, mentre gli altri infortunati torneranno progressivamente a disposizione. Il recupero di alcune pedine, però, non basterà senza un cambio di passo nei risultati.
Aurelio De Laurentiis ha confermato la piena fiducia all'allenatore, ma si aspetta una reazione concreta per riportare il Napoli almeno in zona Champions League. Secondo il quotidiano, il rischio esonero resta uno scenario da non escludere qualora la squadra non riuscisse a invertire la rotta.
Allegri confida anche nei rinforzi del mercato invernale, ma potrebbe non arrivare all'apertura della sessione del 28 dicembre. Le prossime sette gare rappresentano dunque un passaggio cruciale: il Napoli deve tornare a vincere e recuperare terreno in classifica, evitando che la crisi comprometta definitivamente gli obiettivi stagionali.
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