Condò: "Il Napoli desta maggiore apprensione del Milan in casa Inter"

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Questa l'analisi di Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera, col giornalista che scrive così poi sulle inseguitrici dei nerazzurri.

“La differenza in cima è che la gestione dell’Inter non è riuscita: un po’ perché la Fiorentina è tutt’altra squadra rispetto a due mesi fa — il suo pari è meritato — un po’ perché un’ombra attraversa il rendimento di molti nerazzurri, che magari giocano bene ma al dunque sbagliano la palla decisiva (Barella), e osservano non senza angoscia la classifica che si restringe" Questa l'analisi di Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera, col giornalista che scrive così poi sulle inseguitrici dei nerazzurri.

"In questo senso il Napoli desta maggiore apprensione del Milan, per il ricordo dell’anno scorso: se Allegri ha già realizzato un plus di 16 punti sulla stagione passata — complicato migliorare ancora — Conte è ancora 2 punti sotto se stesso, e sta ritrovando tutti i titolari. Lautaro serve come il pane. Il margine dell’Inter non si è certo azzerato, ma l’ansia moltiplica i fantasmi. Fra le prime tre il campionato è aperto" scrive Condò.