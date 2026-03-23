Zazzaroni: "Napoli con i big non è nemmeno lontano parente di quello visto per sei mesi con le assenze"

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, analizza così la giornata di Serie A e il momento in alta classifica: "L’Inter senza Lautaro è un’altra cosa e oltretutto dietro balla spesso la macarena. Il Milan con Rabiot ha un’altra sostanza, un altro peso specifico: quanto mi fanno ridere gli anti-allegriani presi a punti. Il Napoli con De Bruyne, McTominay e Anguissa non è nemmeno lontano parente di quello che per sei mesi ha dovuto fare a meno di tanta qualità e esperienza".

Sulla Corsa Champions

"Il Como è il Como: la cosa migliore espressa dal campionato, ma anche la più distante dal nostro calcio trading, un progetto tecnico che noi italiani non saremmo mai in grado di riprodurre. La Juve con Vlahovic e Milik ha finalmente un attacco credibile e consente a Spalletti di digerire il pari col Sassuolo. La Roma, beh, la Roma appartiene a una piazza che, dopo aver messo in discussione Mourinho (sacrilegio), comincia a discutere Gasperini".