Obiettivo Tonali? Il Mattino: "Sarà priorità nel caso di cessione di un big in mediana"
Il Napoli guarda già al futuro del centrocampo e, secondo quanto riferito da Il Mattino, non sarebbero da escludere movimenti importanti in estate, con Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa indicati come possibili partenti. In questo scenario, il club azzurro starebbe iniziando a valutare anche profili in grado di garantire qualità ma al tempo stesso un ricambio generazionale.
Tra le idee che vengono accostate al Napoli c’è anche quella che porta a Sandro Tonali, oggi al Newcastle e punto fermo della Nazionale italiana. Il quotidiano sottolinea come il tema dell’età media della rosa sia diventato una priorità per il club, intenzionato a ringiovanire l’organico senza abbassarne il livello tecnico.
Proprio in quest’ottica, Tonali rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante qualora dovesse aprirsi uno spiraglio per un ritorno in Italia. Il suo nome, infatti, potrebbe finire concretamente sul tavolo delle valutazioni nel caso in cui il Napoli dovesse salutare uno dei suoi attuali riferimenti in mediana.
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