Verso il Milan: Conte ritroverà tanti calciatori poco prima la sfida al Diavolo

vedi letture

Tanti titolari di Conte rientreranno soltanto a pochi giorni dalla sfida col Milan al Maradona nel giorno di Pasquetta. Lo dice l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "C’è chi deve farsi un giretto niente male: De Bruyne e Lukaku sono gli altri rappresentanti del Belgio che arriveranno negli States e poi si rimetteranno in viaggio avendo già nella testa la sfida con il Milan".

Il quotidiano aggiunge: "E c’è chi spera invece di rientrare più in là, felice e vincente: gli italiani, ovviamente, ma anche Hojlund ed Elmas, che si contenderanno un pass mondiale nel “derby” tra Danimarca e Macedonia del Nord, e pure Lobotka. C’è chi può viverla serenamente, perché il Mondiale già gli appartiene, come McTominay e Gilmour, e chi invece si gode la convocazione anche per riabbracciare il fratello: Milinkovic-Savic".