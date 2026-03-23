Napoli-Milan, c'è già aria di sold out per il big match di Pasquetta

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Il Napoli si prepara a ritrovare il suo fortino. Dopo i numeri da record fatti registrare nel fine settimana, lo stadio Diego Armando Maradona è pronto a riaprire le porte ai tifosi lunedì 6 aprile, nel giorno di Pasquetta, quando a Fuorigrotta arriverà il Milan per la ripresa del campionato. Secondo un pezzo del Corriere dello Sport, anche per quella sera si viaggia spediti verso il tutto esaurito. Il quotidiano sottolinea infatti che “è previsto di nuovo il sold out che la prevendita sta già sussurrando”, con la sensazione sempre più concreta che sugli spalti possano esserci “almeno in cinquantamila per la sfida ai rossoneri”.

In questi giorni la vendita dei tagliandi è riservata ai possessori delle Fidelity Card, mentre da venerdì scatterà la vendita libera. Ed è proprio in questa fase che potrebbe consumarsi la corsa definitiva ai pochi posti ancora disponibili. Il Corriere dello Sport evidenzia infatti “il rischio concreto che i biglietti a disposizione saranno davvero pochi e servirà affrettarsi per trovare posto al Maradona”.

Non ci sarà soltanto il fascino della grande sfida contro il Milan ad accendere l’entusiasmo del pubblico azzurro. In palio ci sarà anche la possibilità di alimentare una striscia interna che ha assunto contorni straordinari. Come ricorda il quotidiano, il Napoli vuole “blindare la striscia d’imbattibilità che resiste ormai da oltre un anno”.