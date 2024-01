Condò su Repubblica: "Per la Supercoppa in Arabia ci si è venduti la regolarità del campionato"

L'editoriale di Paolo Condò sulle colonne di Repubblica è un durissimo attacco ai vertici del calcio italiano

L'editoriale di Paolo Condò sulle colonne di Repubblica è un durissimo attacco ai vertici del calcio italiano: "Il 21° turno è fuorviante per la Serie A, visto che per organizzare in Arabia Saudita il mini-torneo che assegna la Supercoppa si è venduta per un mese e mezzo la regolarità del torneo. Questa stagione è stata stilata in modo schizofrenico, senza pause a parte quelle per le nazionali. Sarebbe bastato usare uno dei mercoledì liberi da qui alla ripresa delle coppe per liberare un fine settimana in cui far riposare 16 squadre, e far giocare alle altre 4 la Supercoppa".

In seguito, il giornalista fa una riflessione sulla Supercoppa e sulla finalissima che si giocherà alle ore 20: "Stasera a Riad l’Inter e il Napoli si contenderanno comunque il primo trofeo della stagione, e dal modo in cui si sono sbarazzate di Lazio e Fiorentina deriva il pronostico favorevole ai nerazzurri, che stanno benissimo, e l’impressione che i campioni d’Italia, archiviando l’era-Spalletti anche dal punto di vista tattico, possano provare un rilancio. L’astensione forzata dell’Inter ha permesso alla Juve di scavalcarla, e a una gara di distanza dallo scontro diretto l’effetto psicologico è tutto da studiare".