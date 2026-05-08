Conte-ADL, Tuttosport: "Confronto imminente, già a metà della prossima settimana"

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sarebbe ormai imminente.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sarebbe ormai imminente. Le forti personalità del presidente e dell’allenatore porteranno presto a un faccia a faccia decisivo per programmare il futuro del Napoli, con il summit che potrebbe andare in scena già nel corso della prossima settimana.

Intanto, però, la priorità resta il campo. Il Napoli è a un passo dalla qualificazione matematica alla prossima Champions League, traguardo che rappresenterebbe la decima partecipazione degli azzurri negli ultimi quattordici anni. Tutto passerà dalla sfida di lunedì sera contro il Bologna in un Maradona che si preannuncia ancora una volta sold out per la penultima gara casalinga della stagione.

Tuttosport evidenzia anche come la qualificazione possa arrivare persino prima del match, qualora Como e Roma dovessero perdere le rispettive partite. Solo dopo aver centrato l’obiettivo europeo si entrerà realmente nel vivo delle discussioni tra De Laurentiis e Conte, tra ambizioni tecniche, strategie future e mercato.