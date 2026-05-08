Indicazioni incoraggianti dal test con la Scafatese: due seconde linee sono in gran forma
Più indicazioni individuali che risultato. L’amichevole contro la Scafatese è servita soprattutto ad Antonio Conte per valutare chi ha avuto meno spazio durante la stagione e testare le condizioni di alcuni giocatori non ancora al massimo. Come sottolinea Il Mattino, il 2-2 finale “lascia il tempo che trova”, anche se la neopromossa in Serie C può festeggiare il buon test contro il Napoli.
Due seconde linee sono in gran forma
In campo si sono rivisti elementi come Alex Meret e Juan Jesus, oltre a chi cerca spazio in questo finale di stagione. Le indicazioni più positive sarebbero arrivate da Billy Gilmour, apparso in crescita e tra i migliori in assoluto dal punto di vista della condizione, e da Giovane, autore di uno dei gol azzurri.
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Copertina TuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede di Redazione Tutto Napoli.net
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