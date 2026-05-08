Di Lorenzo non è al top: ecco quando si deciderà se schierarlo in Napoli-Bologna

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Dopo i primi segnali positivi emersi nell’allenamento congiunto, il capitano azzurro continua a migliorare la condizione e adesso punta a una maglia

Il Napoli ritrova Giovanni Di Lorenzo. Dopo i primi segnali positivi emersi nell’allenamento congiunto, il capitano azzurro continua a migliorare la condizione e adesso punta alla sfida contro il Bologna. Come racconta Il Mattino, il difensore “ha mostrato netti miglioramenti” tornando anche dal primo minuto nell’ultima sgambata. Restano ancora alcuni dettagli da sistemare nei prossimi giorni, ma Conte non ha dubbi sul valore del suo capitano. Dopo oltre tre mesi di stop, però, sarà fondamentale recuperare ritmo e sensazioni.

Vergara verso la panchina

Tra oggi e domani verranno sciolte le riserve sulla possibilità di vederlo titolare lunedì sera al Maradona. Intanto si rivede anche Antonio Vergara, tornato a lavorare con il gruppo dopo il lungo stop. Il centrocampista non è ancora al top, ma vuole strappare almeno una convocazione per il Bologna e rilanciarsi nel finale di stagione.