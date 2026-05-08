Conte resta? I precedenti dicono altro: solo una volta è rimasto più di due anni in carica

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Nella sua carriera soltanto alla Juventus è rimasto almeno tre stagioni consecutive, andando via poi a ritiro iniziato.

Il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte è ormai imminente. Secondo Tuttosport, il faccia a faccia tra presidente e allenatore potrebbe andare in scena già nella prossima settimana per chiarire i programmi futuri del Napoli. La stagione, sottolinea il quotidiano, “ha seguito binari diversi rispetto alle ambizioni del presidente”, che aveva costruito la rosa con il monte ingaggi più alto e l’età media più elevata della sua gestione. Dall’America, De Laurentiis aveva già lanciato un messaggio chiaro: “Se vuole andare via, me lo deve dire il prima possibile”.

Conte, i precedenti

Conte, dal canto suo, vuole capire con precisione le intenzioni del club prima di prendere qualsiasi decisione. I precedenti dell’allenatore alimentano i dubbi: nella sua carriera soltanto alla Juventus è rimasto almeno tre stagioni consecutive, andando via poi a ritiro iniziato. Sarebbe dunque solo la seconda volta.