Formazione Napoli, si va verso un solo cambio. Ma Conte ha un dubbio sulle fasce

Formazione Napoli, si va verso un solo cambio. Ma Conte ha un dubbio sulle fasce
Oggi alle 13:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Antonio Conte prepara il Napoli anti-Bologna ripartendo quasi totalmente dalla squadra vista a Como.

Antonio Conte prepara il Napoli anti-Bologna ripartendo quasi totalmente dalla squadra vista a Como. Come riferisce Tuttosport, l’unica novità dovrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Giovanni Di Lorenzo, che ha ritrovato minuti e condizione nell’allenamento congiunto contro la Scafatese. Il capitano è pronto a completare il terzetto difensivo insieme ad Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno davanti a Vanja Milinković-Savić.

Formazione Napoli, dalla cintola in su tutto confermato

A centrocampo confermati Matteo Politano sulla corsia destra e la coppia Scott McTominay-Stanislav Lobotka in mediana, mentre a sinistra Gutierrez sarebbe in vantaggio su Spinazzola. Sulla trequarti spazio ancora a Kevin De Bruyne e Alisson Santos alle spalle di Rasmus Hojlund.