Formazione Napoli, si va verso un solo cambio. Ma Conte ha un dubbio sulle fasce
Antonio Conte prepara il Napoli anti-Bologna ripartendo quasi totalmente dalla squadra vista a Como. Come riferisce Tuttosport, l’unica novità dovrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Giovanni Di Lorenzo, che ha ritrovato minuti e condizione nell’allenamento congiunto contro la Scafatese. Il capitano è pronto a completare il terzetto difensivo insieme ad Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno davanti a Vanja Milinković-Savić.
Formazione Napoli, dalla cintola in su tutto confermato
A centrocampo confermati Matteo Politano sulla corsia destra e la coppia Scott McTominay-Stanislav Lobotka in mediana, mentre a sinistra Gutierrez sarebbe in vantaggio su Spinazzola. Sulla trequarti spazio ancora a Kevin De Bruyne e Alisson Santos alle spalle di Rasmus Hojlund.
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