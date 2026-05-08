Il Napoli segna meno dell'anno scorso: solo due azzurri hanno convinto per gol realizzati

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Il Napoli continua a inseguire continuità offensiva. I 52 gol segnati finora in campionato sono ancora lontani dai 59 dello scorso anno.

Il Napoli continua a inseguire continuità offensiva. I 52 gol segnati finora in campionato sono ancora lontani dai 59 dello scorso anno e raccontano una squadra capace di accendersi solo a tratti. Il 4-0 contro la Cremonese aveva dato l’illusione di una svolta, subito frenata però dallo 0-0 di Como. In estate il club aveva investito proprio per aumentare il peso offensivo, con gli arrivi di Noa Lang e Lorenzo Lucca, ma il rendimento dei due non ha rispettato le aspettative.

Chi ha convinto e chi no

Ha convinto invece Rasmus Hojlund, arrivato dopo l’infortunio di Lukaku: per lui già la doppia cifra in Serie A e 14 reti stagionali. Bene anche Scott McTominay, autore di nove gol. Sugli equilibri offensivi hanno inciso anche gli infortuni di André-Frank Zambo Anguissa, David Neres, Antonio Vergara e Kevin De Bruyne. Per questo il Napoli considera la ricerca di nuovi gol una priorità assoluta del prossimo mercato. A scriverlo è il Corriere dello Sport.