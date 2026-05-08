Futuro Conte, Repubblica: deluso da ambiente spaccato nonostante 2° posto e Supercoppa

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"L’austerity è una certezza, in mancanza di investimenti nelle stutture. Toccherà a Conte decidere se adeguarsi o meno alla strategia conservativa del presidente". E' quanto si legge oggi in edicola su La Repubblica in merito al confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis che andrà in scena nei prossimi giorni per stabilire quale sarà il futuro del Napoli e dell'allenatore ex Inter e Juventus.

Conte deluso dall'ambiente

"Di certo il tecnico leccese - prosegue il quotidiano - è deluso dall’ambiente (spaccato) che lo circonda. C’è addirittura chi giudica la stagione fallimentare, nonostante il secondo posto e la Supercoppa Italiana vinta nell’occhio del ciclone dell’emergenza".