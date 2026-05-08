Lang, futuro a sorpresa? CdS: può rimanere a Napoli e giocarsi il posto con Alisson

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Il futuro di Noa Lang resta tutto da definire, ma il Napoli continua a riflettere sulla possibilità di puntare ancora sull’esterno offensivo. Reduce dal prestito al Galatasaray, l’olandese ha lasciato segnali incoraggianti soprattutto in Champions League, dove ha realizzato due gol. Nel campionato turco, invece, il rendimento è stato più discontinuo, con zero reti in undici presenze. Nonostante questo, le qualità tecniche del giocatore non sarebbero in discussione.

Lang, ipotesi a sorpresa per il futuro?

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe valutando seriamente la sua permanenza anche in vista della prossima stagione. Molto dipenderà dall’evoluzione del nuovo progetto offensivo, che ruota già attorno a Alisson Santos. I due potrebbero formare una nuova coppia di esterni sulla corsia sinistra del Napoli del futuro.