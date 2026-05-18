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Nessuno spazio al calcio, Gazzetta dello Sport celebra Sinner: "Il gigante"

Nessuno spazio al calcio, Gazzetta dello Sport celebra Sinner: "Il gigante"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:14Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport celebra interamente Jannik Sinner.

La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport celebra interamente Jannik Sinner. Il titolo scelto dal quotidiano è “Il gigante”, senza alcun richiamo al calcio o al pallone. In evidenza il trionfo conquistato a Roma, un successo che riporta il trofeo in Italia a distanza di cinquant’anni dall’ultima volta.

Spazio anche alla finale dominata contro Ruud e al siparietto con il presidente della FITP Angelo Binaghi. Grande emozione inoltre per il passaggio di consegne con Adriano Panatta, simbolicamente presente nella celebrazione: “Adriano, abbiamo riportato il trofeo a casa”, il messaggio rivolto dall’altoatesino all’ex campione azzurro.