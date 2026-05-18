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Nessuno spazio al calcio, Gazzetta dello Sport celebra Sinner: "Il gigante"
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La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport celebra interamente Jannik Sinner.
La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport celebra interamente Jannik Sinner. Il titolo scelto dal quotidiano è “Il gigante”, senza alcun richiamo al calcio o al pallone. In evidenza il trionfo conquistato a Roma, un successo che riporta il trofeo in Italia a distanza di cinquant’anni dall’ultima volta.
Spazio anche alla finale dominata contro Ruud e al siparietto con il presidente della FITP Angelo Binaghi. Grande emozione inoltre per il passaggio di consegne con Adriano Panatta, simbolicamente presente nella celebrazione: “Adriano, abbiamo riportato il trofeo a casa”, il messaggio rivolto dall’altoatesino all’ex campione azzurro.
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