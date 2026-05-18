L'infermeria ormai è vuota: Conte ritroverà due azzurri contro l'Udinese

vedi letture

Il brasiliano era partito con la squadra per Pisa ma non è stato inserito nella distinta ufficiale per semplice precauzione.

In casa Napoli l’attenzione è tutta sulle condizioni di David Neres. Il brasiliano era partito con la squadra per Pisa ma non è stato inserito nella distinta ufficiale per semplice precauzione. Lo staff tecnico non ha voluto correre rischi inutili dopo i lunghi mesi di stop causati dall’infortunio al tendine della caviglia sinistra e dal successivo intervento chirurgico a Londra.

Contro l'Udinese tornano Neres e Politano

L’obiettivo di Conte è riaverlo almeno per uno spezzone contro l’Udinese, così da permettergli di chiudere con un sorriso una stagione complicata. Contro l'Udinese tornerà anche Matteo Politano, pronto a riprendersi il posto da titolare dopo aver scontato la squalifica contro il Pisa.