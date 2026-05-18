Futuro Conte, ecco quando ADL annuncerà la decisione

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Il futuro di Antonio Conte continua a restare avvolto nel mistero nonostante la qualificazione del Napoli alla prossima Champions League

Il futuro di Antonio Conte continua a restare avvolto nel mistero nonostante la qualificazione del Napoli alla prossima Champions League. Secondo Repubblica, il tecnico azzurro avrebbe volutamente mantenuto toni ambigui nelle dichiarazioni rilasciate dopo la vittoria di Pisa. “Ho già detto un mese fa a De Laurentiis cosa mi è piaciuto e cosa no. Ma è giusto che sia lui a dire come stanno le cose”, ha spiegato Conte, lasciando intendere che non ci sarà alcun summit decisivo tra le parti.

Si attende l'annuncio di De Laurentiis

Il quotidiano sottolinea come il pallino passi ora completamente nelle mani del presidente del Napoli, assente ieri in Toscana. Sarà Aurelio De Laurentiis, a stagione conclusa, a chiarire definitivamente quale sarà il destino della panchina azzurra. Repubblica aggiunge inoltre che la decisione dovrebbe arrivare prima della partenza del patron per Los Angeles, segnale di come la questione possa risolversi in tempi piuttosto brevi.