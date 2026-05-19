Dove va Conte? Rispunta la Juventus: clamorosa indiscrezione

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A partire da lunedì, qualora venisse ufficializzato l'addio al Napoli, si scatenerà inevitabilmente il "toto-Conte"

A partire da lunedì, qualora venisse ufficializzato l'addio al Napoli, si scatenerà inevitabilmente il "toto-Conte". Il tecnico è destinato a diventare l'uomo copertina della prossima sessione di mercato, complice la situazione instabile sulle panchine di diverse big europee. Il suo profilo fa gola a molteplici club prestigiosi, Juventus in testa, senza tralasciare il forte richiamo della Nazionale azzurra, da sempre sensibile al fascino del grande ritorno. La sua disponibilità sul mercato destabilizzerà gli equilibri della Serie A, costringendo molte società a rivedere i propri piani per il futuro. Lo scrive in un ampio focus il Cds ogg in edicola.

Dove va Conte? Spunta la Juve tra le varie ipotesi

La centralità di Antonio Conte nelle dinamiche di mercato è d'altronde giustificata da un palmares straordinario che lo colloca nell'elite dei tecnici più vincenti d’Italia. Insieme a Massimiliano Allegri, l'ex allenatore partenopeo ha letteralmente dominato l'ultimo quindicennio di calcio italiano, imprimendo una striscia di successi e una mentalità vincente difficilmente replicabili. Proprio lo status di vincente seriale rende Conte l'alleato ideale per qualunque club di prima fascia che abbia l'assoluta necessità di avviare una rifondazione immediata e di tornare a sollevare trofei già a partire dalla prossima stagione.