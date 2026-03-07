Simeone torna al Maradona senza pungere: il gesto dei tifosi

Giovanni Simeone torna al Maradona da avversario con la maglia del Torino e non brilla sul campo, ma il pubblico napoletano lo saluta con una standing ovation commovente. Un legame che non si spezza.

Simeone al Maradona da ex Napoli: standing ovation del pubblico azzurro per il Cholito

Il centravanti argentino torna al Maradona con la maglia del Torino e viene accolto con un tributo di affetto straordinario dai tifosi napoletani che non lo hanno dimenticato. Giovanni Simeone è tornato al Maradona e Napoli non lo ha dimenticato. Nonostante la maglia del Torino, il Cholito ha ricevuto una standing ovation commovente nel momento della sua sostituzione, un tributo spontaneo da parte di una tifoseria che conserva un affetto profondo per l'attaccante argentino. Un gesto che, racconta Tuttosport, gli avrà certamente strappato un sorriso, in una serata altrimenti difficile da digerire.

Simeone anonimo contro il Napoli: prestazione opaca e volto deluso al momento della sostituzione

Il centravanti del Torino non riesce a lasciare il segno al Maradona: D'Aversa lo richiama in panchina e il Cholito non nasconde la propria insoddisfazione. Sul campo, però, la serata di Simeone è stata tutt'altro che memorabile. L'attaccante argentino ha disputato una partita anonima, rimasto a secco e incapace di incidere contro la difesa azzurra. Quando D'Aversa lo ha richiamato in panchina, il Cholito non era certo il ritratto della felicità: la delusione per una prestazione al di sotto delle proprie aspettative era visibile, in una gara che avrebbe voluto rendere speciale proprio per il valore simbolico della location.

Simeone e il legame eterno con Napoli: l'ovazione del Maradona vale più di qualsiasi gol

L'accoglienza riservata al Cholito dai tifosi azzurri conferma un rapporto speciale che va oltre i risultati sportivi: Napoli non dimentica chi ha dato tutto per la maglia. C'è qualcosa che il risultato e la prestazione non possono cancellare: il legame tra Giovanni Simeone e Napoli è rimasto intatto. La standing ovation del Maradona al momento della sua uscita dal campo è la prova più eloquente di un affetto reciproco che l'argentino, come ricorda Tuttosport, non ha mai dimenticato. A Napoli si ricordano i giocatori che onorano la maglia con passione, e il Cholito è uno di quelli che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della città.