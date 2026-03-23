Corbo: "Maradona non sarà mai demolito, questa la linea del Comune"

vedi letture

Sbaglia Aurelio De Laurentiis se quello del nuovo stadio è solo un annuncio ossessivo e contraddittorio. Lo scrive Antonio Corbo, che nel suo editoriale per Repubblica tratta della questione stadio: "Ricordare che ha nel cassetto il solito disegno tracciato da Zavanella per l’impianto della Juve è come firmare un contratto sull’acqua. Un punto invece è certo. Lo stadio Maradona non sarà mai demolito. È la linea del Comune.

Per analisi urbanistica di viabilità e trasporti. Ma anche perché valuta il nome che ha e la storia che racconta. Un simbolo indifferibile della città. I diecimila inattesi visitatori di sabato e ieri confermano. Meglio guardarsi intorno. Il Napoli va ripensato ponendo proprio l’uso intensivo dello stadio come prima fonte di nuovi profitti".