McTominay sempre decisivo: segna il 22% dei gol del Napoli

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In copertina ci va sempre lui: Scott McTominay. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ricorda i numeri eccezionali del centrocampista scozzese: "Numeri da top, nel suo carnet: 11 gol complessivi in stagione, 7 in campionato e 4 in Champions, e la palma del secondo cannoniere della squadra alle spalle del centravanti Hojlund (primo con 14); 19 reti complessive in 59 partite giocate in Serie A, ovvero quante ne aveva realizzate in 178 in Premier con il Manchester United; e, gran finale, 10 partecipazioni attive a un gol della squadra con 7 centri e 3 assist (12 per Hojlund).

Non manca nulla. O forse si: considerando che il Napoli ha collezionato finora 46 reti in campionato, conti alla mano McTominay ha inciso in prima persona sul 22% del monte realizzativo della squadra (26% per Hoj). E lo chiamano centrocampista" sottolinea il quotidiano.