Corbo: "Nello smodato turnover cosa voleva dimostrare Conte? Deve spiegazioni ad ADL"

vedi letture

. Questo l'interrogativo che si pone Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica

"Il primo tempo mette i brividi al Napoli e pone una domanda. Nello smodato turnover che cosa voleva dimostrare Conte?". Questo l'interrogativo che si pone Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica: "Stavolta la squadra si è subito sfasciata, slabbrata, disunita davanti a una Lazio messa bene in campo, tatticamente attrezzata come fosse una vera partita di campionato. Più che deludenti alcuni giocatori sul piano individuale, si sono presentati tatticamente scomposti.



Come in una amichevole estiva. E dire che sono insieme da sei mesi, si allenano agli stessi orari, si conoscono e riconoscono, in campo come in panchina tremano e si esaltano in una puntualità istintiva che fa di loro la prima squadra della serie A, la capolista. Che cosa sia successo Antonio Conte dovrà spiegarlo almeno al presidente, ad Aurelio De Laurentiis che ha ricevuto dalle ultime conferenze del suo allenatore messaggi criptici per acquisti prima o poi impegnativi. Le vittorie si costruiscono, dice. Un condivisibile slogan. Ma quando?".