Da Torino attaccano ADL: "Ricorso per il Mondiale per Club è una sceneggiata!"

"Juventus devi rispondere!", è il titolo dell'editoriale di Claudio Zuliani, editorialista di Bianconeranews.it, sito di riferimento dei tifosi bianconeri, in merito alla volontà di De Laurentiis di fare ricorso in chiave Mondiale per club: "La Juventus viene attaccata da sempre e sempre lo sarà ma dovrebbe capire che a soffrire sono soprattutto i suoi tifosi. L’ultimo episodio clamoroso riguarda le esternazioni del proprietario del Napoli ADL che vorrebbe, nel caso, la Juventus esclusa dal mondiale per club.

È chiaramente un tentativo di ricorso (contro cosa non si sa) preventivo per giustificare l’ennesimo fallimento del famoso ciclo mai iniziato ma fa ugualmente rumore. La Juve non lo prende nemmeno in considerazione come è giusto nei confronti di una sceneggiata classica ma i mezzi di informazione non parlano d’altro. E analizzano i ragionamenti, prendono in considerazione le possibilità legali del ricorso, studiano il regolamento alla ricerca di una postilla. In pratica danno ampio risalto ad una boutade che, nel tempo, diventerà notizia acclarata con tanto di ingiustizia finale se il Napoli non si qualificherà: qualcuno lo ha già sentenziato! Allora, forse, è giunto il momento di smetterla di non considerare le polemiche e gli attacchi verso la nostra squadra che ,sarà pure una signora, ma una volta a stagione potrebbe pure rispondere formalmente".