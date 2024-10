Da Torino insistono: Simeone è il primo obiettivo, pronta la proposta al Napoli

Il Torino si guarda intorno alla ricerca di un sostituto di Duvan Zapata in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Il nome in cima alle preferenze granata è quello di Giovanni Simeone, argentino di proprietà del Napoli che la scorsa estate nonostante le insistenti voci circa un possibile addio è rimasto in azzurro. (Qui la news di Fabrizio Romano sulla volontà di Simeone)

Le cifre

Il Torino, scrive Tuttosport, si è già mosso con una prima proposta basata su un prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro, offerta che però il Napoli non considera all'altezza. De Laurentiis, si legge, per lasciar partire il Cholito chiede un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, senza particolare voglia di scendere a compromessi.

Simeone però non è l'unico obiettivo granata: il quotidiano spiega come Davide Vagnati abbia individuato anche altri due profili graditi, entrambi di proprietà della Fiorentina: uno è Christian Kouame, ivoriano col contratto in scadenza nel 2025 che sta trattando il rinnovo coi viola proprio in queste settimane. L'altro è Mbala Nzola, centravanti di proprietà della squadra di Commisso ma che attualmente gioca in prestito al Lens. I francesi hanno un diritto di riscatto da 7,5 milioni di euro, ma non è detto che questa opzione venga fatta valere. E al Torino, una cifra del genere, andrebbe bene per un attaccante con qualità simili a quelle di Zapata.