Da Torino: Vlahovic, c’è il Napoli! Manna avvia i contatti con l'agente di Dusan
Il Napoli osserva con attenzione la situazione legata a Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club azzurro avrebbe avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage dell’attaccante serbo. In particolare, il direttore sportivo Giovanni Manna, che conosce molto bene il centravanti dai tempi della Juventus, avrebbe già avuto interlocuzioni con il padre del calciatore, Milos Vlahovic.
Per il momento non si parla ancora di un affondo decisivo, ma il Napoli starebbe valutando concretamente il profilo dell’ex Fiorentina in vista della prossima stagione. Molto dipenderà anche dalle scelte tecniche imminenti: gli azzurri sono infatti vicini a definire l’arrivo di Vincenzo Italiano come erede di Antonio Conte.
Dusan come erede di Lukaku?
In attacco, il club partenopeo si prepara a una possibile rivoluzione. Romelu Lukaku appare sempre più vicino all’addio, mentre il riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United e il rientro di Lorenzo Lucca, destinato però a una nuova partenza dopo l’esperienza negativa al Nottingham Forest, non sarebbero sufficienti per affrontare una stagione con tre competizioni.
Per questo motivo, il Napoli avrebbe iniziato a sondare il terreno per Vlahovic, con l’idea di poter arrivare a una proposta economica simile a quella garantita dalla Juventus.
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