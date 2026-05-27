Si ripartirà a Dimaro: cinque azzurri saranno assenti per il Mondiale
Il Napoli ha già fissato le date della prossima estate azzurra. Come racconta il Corriere dello Sport, la nuova stagione prenderà ufficialmente il via con il tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida, in programma dal 17 al 27 luglio. Un appuntamento ormai storico per il club partenopeo, che anche quest’anno inaugurerà la preparazione estiva in Trentino.
Per alcuni calciatori, però, le vacanze dureranno ancora poco. Il quotidiano sottolinea infatti che Scott McTominay, Billy Gilmour, Mathías Olivera e Kevin De Bruyne saranno impegnati con le rispettive nazionali in vista del Mondiale negli Stati Uniti. A loro si aggiunge anche Romelu Lukaku, già rientrato in Belgio per gli impegni internazionali.
Come evidenzia il Corriere dello Sport, “la nazionale di Garcia più la Scozia e l’Uruguay saranno dunque le tre squadre tinte d’azzurro in America”. In base al percorso delle varie selezioni, verranno poi stabiliti i tempi di rientro dei giocatori direttamente durante i ritiri estivi.
Gli altri componenti della rosa, invece, dopo la prima fase di lavoro in Val di Sole torneranno a Castel Volturno a fine luglio prima di ripartire per Castel di Sangro, sede della seconda parte della preparazione.
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