Biasin approva Italiano: "Sarebbe ottima scelta per il Napoli"
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Così scrive Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, sull'addio del tecnico e sul possibile sostituto:
Il saluto di Conte al Napoli è stato molto bello e significativo, soprattutto per la naturalezza e la serenità manifestata pubblicamente dopo l’ultima partita. Così scrive Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, sull'addio del tecnico e sul possibile sostituto: "Il tecnico chiude un biennio notevolissimo, con uno scudetto e una Supercoppa italiana.
Quest’ultima stagione non è stata all’altezza delle naturali ambizioni del club, ma è anche vero che quando non si può vincere è bene limitare i danni e il Napoli ci è riuscito alla grande. De Laurentiis, dopo aver fatto diverse chiamate, sembra aver trovato un degno sostituto per la panca: Italiano. Ottima scelta".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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