Biasin approva Italiano: "Sarebbe ottima scelta per il Napoli"

vedi letture

Così scrive Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, sull'addio del tecnico e sul possibile sostituto:

Il saluto di Conte al Napoli è stato molto bello e significativo, soprattutto per la naturalezza e la serenità manifestata pubblicamente dopo l’ultima partita. Così scrive Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, sull'addio del tecnico e sul possibile sostituto: "Il tecnico chiude un biennio notevolissimo, con uno scudetto e una Supercoppa italiana.

Quest’ultima stagione non è stata all’altezza delle naturali ambizioni del club, ma è anche vero che quando non si può vincere è bene limitare i danni e il Napoli ci è riuscito alla grande. De Laurentiis, dopo aver fatto diverse chiamate, sembra aver trovato un degno sostituto per la panca: Italiano. Ottima scelta".