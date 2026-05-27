Le parole di Lukaku ed un clamoroso colpo di scena sul futuro

Le parole di Lukaku ed un clamoroso colpo di scena sul futuroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
“Mi resta un anno di contratto, sono un giocatore del Napoli e sono molto contento di dove mi trovo” ha dichiarato Lukaku

Romelu Lukaku sorprende tutti e riapre gli scenari sul suo futuro al Napoli. Nonostante le voci che lasciavano immaginare una separazione ormai imminente, l’attaccante belga ha mandato segnali chiari sulla volontà di restare in azzurro.

“Mi resta un anno di contratto, sono un giocatore del Napoli e sono molto contento di dove mi trovo”, ha dichiarato Lukaku, spiazzando chi dava per scontato l’addio dopo la fine dell’era Conte.

Anche il Corriere dello Sport sottolinea come le parole del centravanti abbiano cambiato la percezione delle ultime settimane. Il quotidiano parla di “un clamoroso colpo di scena” dopo un periodo che sembrava indirizzato verso una separazione anticipata, proprio come accaduto ad Antonio Conte.