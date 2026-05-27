Le parole di Lukaku ed un clamoroso colpo di scena sul futuro

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Oggi alle 09:50 Rassegna Stampa di Arturo Minervini @ArturoMinervini di

“Mi resta un anno di contratto, sono un giocatore del Napoli e sono molto contento di dove mi trovo” ha dichiarato Lukaku