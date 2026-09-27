E' il “tormento” di Allegri: Max lo aspetta, spunta l’idea tattica

McTominay prepara il ritorno sul campo e Allegri lo aspetta: lo scozzese può diventare decisivo nel tour de force.

Scott McTominay si avvicina a un nuovo passo nel percorso di recupero dopo l’intervento al cuore. Il centrocampista dovrebbe cominciare a lavorare anche sul campo nel corso della prossima settimana, anche se non ci sono ancora certezze sulla data del ritorno a disposizione. Massimiliano Allegri attende con particolare interesse i progressi dello scozzese, soprattutto considerando il fitto calendario che aspetta il Napoli dopo la sosta, quando gli azzurri saranno impegnati praticamente ogni tre giorni.

McTominay è il “tormento” di Allegri: Max aspetta anche la coppia con De Bruyne

Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, Allegri non ha praticamente mai potuto lavorare con McTominay e considera il suo recupero fondamentale per aumentare fisicità, inserimenti e soluzioni a centrocampo. L’allenatore ha potuto riabbracciarlo soltanto negli ultimi giorni a Castel Volturno e ora aspetta di averlo finalmente sul terreno di gioco. Il quotidiano descrive così l’attesa del tecnico: “Stavolta il tormento si chiama Scott McTominay”. Sullo sfondo c’è anche la possibilità di vederlo insieme a Kevin De Bruyne, una combinazione che viene sintetizzata con un altro passaggio significativo: “Lui e De Bruyne, è calcio che affascina”.